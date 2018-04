«Σίφουνας» για το 11ο ο Ναδάλ (vid)

Το εμπόδιο του Ντιμιτρόφ ήταν πολύ... χαμηλό για τον «Βασιλιά του χώματος», Ράφα Ναδάλ, που δεν είχε το παραμικρό πρόβλημα να κάνει επίδειξη δύναμης απέναντι στον Βούλγαρο και να πάρει το «εισιτήριο» για τον τελικό του Masters του Μόντε Κάρλο.

Στο πρώτο σετ ο Ισπανός έφτασε εύκολα στο 4-1, πριν ισοφαρίσει ο Ντιμιτρόφ σε 4-4. Αυτό πάντως δεν αρκούσε για να ανατρέψει την κατάσταση, με τον Ναδάλ να επικρατεί με 6-4.

Στο δεύτερο είχε πολύ πιο εύκολο έργο, παίρνοντας μεγάλο προβάδισμα με 5-0 και επικρατώντας τελικά με 6-1, σημειώνοντας την 11η νίκη του επί του Ντιμιτρόφ σε 12 αναμετρήσεις.

Αντίπαλος του Ισπανού την Κυριακή (22/4, 15:30) θα είναι ο Κέι Νισικόρι, που επικράτησε του Αλεξάντερ Σβέρεφ (3-6, 6-3, 6-4) και θα βρεθεί για πρώτη φορά στον τελικό του συγκεκριμένου τουρνουά.

Rafa Nadal defs Grigor Dimitrov 6-4, 6-1 and reaches a record 12th Final at the Monte Carlo Masters. #KingOfClay

pic.twitter.com/1UwVbTAIGI

— RafaNadalFANS (@RafaNadalFANS) 21 Απριλίου 2018