Κοκκινάκης σε Βερντάσκο: «Αυτός είναι ο γ....ς πατέρας μου» (vid)

Ο Θανάσης Κοκινάκης που νίκησε τον Φέντερερ στον προηγούμενο γύρο του Miami Open, αποκλείστηκε από τον Βερντάσκο.

Ωστόσο, η μεταξύ τους κόντρα έληξε με τον Ισπανό να κάνει παράπονα στο διαιτητή για το ότι τον ενοχλούσε ένας που βρισκόταν από πίσω του.

«Δεν μπορώ να αποδεχθώ ότι ο τύπος από πίσω μου μιλά, δεν μπορώ να το ανεχτώ. Δεν θέλω να τον ενοχλήσω, αλλά δεν μπορώ να κάθομαι έτσι και να μην λέω τίποτα. Δεν μπορώ να μείνω ήσυχος», είπε χαρακτηριστικά με τον Κοκκινάκη να του λέει:

«Δεν σου έδειξε έλλειψη σεβασμού. Είναι ο πατέρας μου, άρα με επηρεάζει».

«Δεν είναι ο πατέρας σου. Είναι αυτός αριστερά του με το καπέλο», του απάντησε ο 34χρονος κι ο Ελληνοαυστραλός του είπε με τη σειρά του:

«Αυτός είναι ο γ...ς ο πατέρας μου».

Kokkinakis & Verdasco getting into it on Grandstand in 3rd Rd at #MiamiOpen.. Issue is with TK’s father sitting in first row... Medvedev Tsitsipas looks like the undercard #ATP pic.twitter.com/GSQwCgnVd9

— John Horn (@SportsHorn) March 26, 2018