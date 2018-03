Ο Ντελ Πότρο πήρε το στέμμα του «βασιλιά» Φέντερερ! (pics & vid)

Ο Ντελ Πότρο νίκησε με 2-1 (4-6,7-6,6-7) τον Ρότζερ Φέντερερ ύστερα από 2 ώρες και 42' στον τελικό του Indian Wells.

Αυτή ήταν η πρώτη ήττα του «βασιλιά» στο 2018 και έμεινε έτσι στις 5 νίκες στην έρημο της Καλοφόρνια.

Από την άλλη, ο Αργεντινός με την 401η νίκη του, κατέκτησε για πρώτη φορά τίτλο σε τουρνουά Masters.

Del Potro beats Federer for the Indian Wells title. Dedicates his victory to his dog, Cesar, who passed away last month (:@LuisGatTWI)pic.twitter.com/JZtmWzVLVG

