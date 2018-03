Έχασε από την Οσάκα κέρδισε την εκτίμηση της

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια μετά την ήττα της από την Γιαπωνέζα με 6-1, 5-7, 6-1 , έσπευσε να συγχαρεί την ίδια και την ομάδα της, γεγονός που δεν άφησε ασχολίαστο ο προπονητής της Οσάκα, Σάσα Μπαγίν.

«Συνήθως οι άνθρωποι χρησιμοποιούν αυτή τη πλατφόρμα για να μιλήσουν άσχημα για άλλους, εγώ όμως θέλω μέσα απ' αυτό το Tweet να πω πως η Μαρία Σάκκαρη ήρθε στην ομάδα μας μετά από τον αγώνα, μας έδωσε το χέρι της και συνεχάρη το κάθε μέλος της ομάδας ξεχωριστά. Μόνο ποιότητα. Σου εύχομαι όλα τα καλύτερα για το μέλλον!», έγραψε ο Μπαγίν και αν μη τι άλλο οι γονείς της Μαρίας Σάκκαρη θα νιώθουν την ίδια και μεγαλύτερη υπερηφάνεια ακόμα κι αν είχε προκριθεί στον τελικό της διοργάνωσης.

People mostly use this outlet to talk bad about people so I want to take this tweet and point out that Maria Sakkari came by our team after the match,shook the hand and congratulated each member of our team. Nothing but class Wishing you all the best for your future

— sascha Bajin (@BigSascha) 14 Μαρτίου 2018

Η πορεία της Μαρίας έως τις «16» της διοργάνωσης θα της εξασφαλίσει περαιτέρω άνοδο στην παγκόσμια κατάταξη και πιο συγκεκριμένα θα την φέρει στο Νο 52 του κόσμου.