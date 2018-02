Ξανά στην κορυφή του κόσμου ο Φέντερερ (vids)

Ο Ελβετός νίκησε 4-6, 6-1, 6-1 τον Ρόμπιν Χάσε και εξασφάλισε την 303η εβδομάδα παραμονής του στο Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης (εκ των οποίων οι 237 συναπτές).

Ο Φέντερερ χρειάστηκε 1 ώρα και 19 λεπτά για να κάμψει την αντίσταση του Ολλανδού, ο οποίο προηγήθηκε 1-0 σετ, στην συνέχεια όμως είδε τον αντίπαλο του να ανεβάζει κατακόρυφα απόδοση και να αδυνατεί να βρει απαντήσεις στο παιχνίδι του, γνωρίζοντας την ήττα.

Αντίπαλος του γηραιότερου πια κορυφαίου παίκτη της παγκόσμιας κατάταξης, ηλικίας 36 ετών και 195 ημερών θα είναι ο νικητής της αναμέτρησης ανάμεσα στους Αντρέας Σέπι και Ντανιίλ Μεντβέντεφ.

Επιστρέφοντας στο Νο 1 έπειτα από 5 χρόνια 3 μήνες και 2 εβδομάδες ο Φέντερερ, αφήνει στην ιστορία το ρεκόρ του Άγκασι, ο οποίος είχε επιστρέψει στο Νο 1 όντας 33 ετών και 133 ημερών το 2003.

Παράλληλα, ο Φέντερερ είναι ο μοναδικός παίκτης που έχει καταφέρει να επανακτήσει την κορυφή έπειτα από διάστημα σχεδόν 5 ετών, 3 μηνών και 2 εβδομάδων, όπως επίσης και ο μοναδικός που η πρώτη από την τελευταία φορά που βρέθηκε στην κορυφή

«Ήταν μία συναρπαστική πρόκληση. Πάλεψα για να καταφέρω να επιστρέψω. Έπρεπε να κερδίσω πολλά ματς πέρυσι. Ποτέ δεν το φαντάστηκα όλο αυτό μετά την επέμβαση στο γόνατο (Φεβρουάριο του 2016). Είναι δύσκολο να καταφέρει να βρεθείς στο Νο 1», δήλωσε ο κάτοχος 20 τίτλων σε γκραν σλαμ.

Σε ότι αφορά στα υπόλοιπα ματς ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ απέκλεισε τον Αντρέι Ρουμπλέφ με 6-3, 6-4 και συνεχίζει στα ημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσει τον Νταβίντ Γκοφάν, ο οποίος προκρίθηκε άνευ αγώνα, με τον Τόμας Μπέρντιχ να αποσύρει τη συμμετοχή του.

Περισσότερες εβδομάδες στο Νο1: 1. Φέντερερ 303, 2. Σάμπρας 286, 3. Λεντλ 270.

Γηραιότερος παίκτης στο Νο 1 στην ιστορία: 1. Φέντερερ 36 (19 Φεβρουρίου 2018), 2. Άγκασι 33 (7 Σεπτεμβρίου 2003), 3. Ναδάλ 31 (12 Φεβρουαρίου 2018)

Μεγαλύτερη απουσία από το Νο 1: 1. Φέντερερ 5 χρόνια και 106 ημέρες, 2. Άγκασι 3 χρόνια και 142 ημέρες (1996-99), 3. Κόνορς 3 χρόνια και 65 ημέρες.

Μεγαλύτερο διάστημα μεταξύ πρώτης και τελευταίας φορά στο Νο 1: 1. Φέντερερ 14 χρόνια και 17 ημέρες, 2. Ναδάλ 9 χρόνια και 17 ημέρες, 3. Κόνορς 8 χρόνια και 339 ημέρες.

