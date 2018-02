Σαράποβα και Κιζ εκτός Ντουμπάι

Σύμφωνα με ανακοίνωση των διοργανωτών η Ρωσίδα δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί λόγω τραυματισμού, ενώ η Αμερικανίδα λόγω ασθένειας.

«Δυστυχώς, η Μαρία Σαράποβα και η Μάντισον Κιζ έπρεπε να αποσυρθούν από το Dubai Tennis Championships εξαιτίας τραυματισμού και ασθένειας. Η Μαρία έχει τραυματισμό στο χέρι της και η Μάντισον έχει μια ασθένεια. Ευχόμαστε και στις δυο γρήγορη ανάρρωση», αναφέρει η ανακοίνωση.

Το κενό των δύο τενιστριών θα καλύψουν η Σιμόνα Χάλεπ και η Γελένα Οσταπένκο, οι οποίες δέχτηκαν τις wild cards και θα πάρουν θέση στο Νο 1 και Νο 6 του ταμπλό, αντίστοιχα.

