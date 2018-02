Yποβλήθηκε σε επέμβαση ο Τζόκοβιτς

Ο Σέρβος, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον καρπό (για να ξεπεράσει τον τραυματισμό στον αγκώνα) στο νοσοκομείο Rennbahnklinik, που βρίσκεται στο Muttenz της Βασιλείας, την Πέμπτη, όπως ανέφερε δημοσίευμα της Blick.

Στο στιγμιότυπο που απαθανατίστηκε στην κλινική το χέρι του φαίνεται δεμένο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει οποιαδήποτε ανακοίνωση από τον ίδιο.

According to Blick Novak probably had surgery in Switzerland pic.twitter.com/Vvc6KBF4U1

Looks like Novak is in Switzerland now. His hand doesn't look good.

via: Oana Raluca pic.twitter.com/kdIYgZdKPm

— Basia (@BasiaID) January 31, 2018