Θριαμβεύτρια η Βοζνιάκι! (pics & vids)

Τον πρώτο τίτλο της καριέρας της σε τουρνουά Grand Slam πανηγυρίζει η Καρολίνε Βοζνιάκι, η οποία κατέκτησε το τρόπαιο στο όπεν της Αυστραλίας, το οποίο είναι το πρώτο από τα τέσσερα Grand Slam της χρονιάς.

Η τενίστρια από τη Δανία αντιμετώπισε στον τελικό τη Ρουμάνα Σιμόνα Χάλεπ και πήρε το πρώτο σετ με 7-6 (7-2 στο τάι-μπρέικ). Η Χάλεπ πήρε το δεύτερο σετ με 6-3 και ισοφάρισε, με αποτέλεσμα ο τίτλος να κριθεί στο τρίτο. Εκεί η 27χρονη Βοζνιάκι επικράτησε με 6-4 και κατέκτησε το τρόπαιο.

Αυτός ήταν ο τρίτος τελικός στην καριέρα της Βοζνιάκι σε τουρνουά Grand Slam, ύστερα από τους δύο χαμένους τελικούς της στο US Open (2009, 2014). Η κατάκτηση του τροπαίου στο Όπεν Αυστραλίας θα οδηγήσει τη Βοζνιάκι στο Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η Σιμόνα Χάλεπ ηττήθηκε για τρίτη φορά στην καριέρα της σε τελικό τουρνουά Grand Slam, καθώς προηγήθηκαν δύο χαμένοι τελικοί της στο Roland Garros (2014, 2017).

