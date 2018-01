Εύκολα στα ημιτελικά η Βοζνιάκι (vids)

Όπως αναμενόταν, η Βοζνιάκι δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα με αντίπαλο την Κάρλα Σουάρεθ Ναβάρο στα προημιτελικά του Australian Open. Το Νο.2 στον κόσμο, επικράτησε με 6-0, 6-7(3) 6-2 της Ισπανίδας (Νο.39) και προκρίθηκε στα ημιτελικά.

Πλέον, απέναντι στην Βελγίδα Ελιζέ Μέρτενς θα διεκδικήσει για πρώτη φορά την παρουσία της σε τελικό εκτός UA Open.

Το ζευγάρι του άλλου ημιτελικού θα προκύψει από τα παιχνίδια των Κέρμπερ - Κις και Χάλεπ - Πλίσκοβα που θα γίνουν την Τετάρτη.

"She's had an amazing start to the year. It's going to be tough but I'm excited for it."

- @CaroWozniacki on her next opponent, Elise #Mertens#AusOpen pic.twitter.com/Y7lVGl3FMj

— #AusOpen (@AustralianOpen) 23 Ιανουαρίου 2018