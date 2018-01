Τεράστιος Κύργιος στην Αυστραλία, νίκησε τον Τσονγκά και προκρίθηκε στους 16! (vid)

Σε μια θεαματική αναμέτρηση, που κράτησε συνολικά 3 ώρες και 17 λεπτά, ο Ελληνοαυστραλός τενίστας (Νο.17) πήρε τη νίκη {7-6(5), 4-6, 7-6(6), 7-6(5)} πήρε τη νίκη επί του Γάλλου (Νο.15) και βρίσκεται πλέον στο ταμπλό των 16 του τουρνουά, όπου θα αντιμετωπίσει τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ (Νο.3)!

Παίζοντας στο... σπίτι του και με το κοινό να τον υποστηρίζει, ο Κύργιος έπαιξε εξαιρετικά, διαχειρίστηκε ψύχραιμα την πίεση στα τάι μπρέικ και πήρε μια μεγάλη πρόκριση στη φάση των «16», για δεύτερη φορά στην καριέρα του.

Στον τέταρτο γύρο πέρασε και ο Μάριν Τσίλιτς, που απέκλεισε με 7-6(4), 6-4, 7-6(4) τον Ράιαν Χάρισον και έχει τώρα ενδιαφέρον ραντεβού με τον Πάμπλο Καρένιο Μπούστα. Ο Ισπανός υπέταξε με 7-6(4), 4-6, 7-5, 7-5 τον big server Ζιλ Μιούλερ.

"That's one of the best wins of his career."

[17] @NickKyrgios reels off five points in a row in the deciding set tie-break to defeat [15] Jo-Wilfred #Tsonga and progress to the 4R!#AusOpen pic.twitter.com/Oiihmmr602

— #AusOpen (@AustralianOpen) 19 Ιανουαρίου 2018