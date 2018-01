Πρόκριση για τη συγκλονιστική Βοσνιάκι! (vid)

Αν και η Γιάνα Φετ βρέθηκε να προηγείται με 5-1, 15-40 στο τρίτο σετ, η Βοσνιάκι κατάφερε και γυρίσει την εις βάρος της κατάσταση και πήρε τη νίκη με πέντε διαδοχικά σετ (3-6, 6-2,7-5).

Πλέον, επόμενη αντίπαλος της «Κάρο» είναι η Κίκι Μπέρτενς από την Ολλανδία, η οποία πέρασε το εμπόδιο της Νικόλ Γκιμπς από την Ολλανδία 7-6(3), 6-0.

“Experience was crucial today… I’ve been out here so many times and knew how she’d feel.”

The great escape! [2] @CaroWozniacki comes up big to register an incredible comeback and book her place in 3R. #AusOpen pic.twitter.com/AGboG5GDV0

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 17, 2018