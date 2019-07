Ο Τζόκοβιτς θριάμβευσε επί του Φέντερερ με 3-2 και κατέκτησε το Wimbledon.

Μάλιστα, ο Σέρβος τενίστας παρέλαβε την... κούπα από την Δούκισσα του Κέιμπριτζ, Κέιτ Μίντλετον, σύζυγο του πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Επίσης, το Παλάτι τον συνεχάρη με το εξής τιτίβισμα:

What an incredible, absolutely breathtaking #Wimbledon final @DjokerNole and @rogerfederer!

Congratulations Novak on your fifth @Wimbledon title! pic.twitter.com/CbIu6hIZWm

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) July 14, 2019