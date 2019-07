Φέντερερ: «Θα προσπαθήσω να τον ξεχάσω τον τελικό» (vid)

Έχεις παίξει πέντε ώρες τένις παρά 10 λεπτά, έχεις χάσεις στις λεπτομέρειες το τρόπαιο, αλλά μπορείς και κάνεις χιούμορ. Γι' αυτό είσαι τεράστιος. Μιλάμε για τον Ρότζερ Φέντερερ φυσικά, με τον Ελβετό μετά την ήττα του στον τελικό του Wimbledon από τον Νόβακ Τζόκοβιτς να απαντάει στην δημοσιογράφο που του είπε πως «σίγουρα είναι ένας τελικός που θα θυμόμαστε πάντα» το εξής αφοπλιστικό: «Εγώ θα προσπαθήσω να τον ξεχάσω».

Στην συνέχεια ο σπουδαίος αυτός τενίστας ανέφερε «Ήταν ένα σπουδαίο ματς. Παίξαμε υπέροχο τένις. Δεν μπορώ παρά να είμαι ευτυχισμένος για την απόδοσή μου. Νόβακ είναι φοβερό αυτό που κάνεις Συγχαρητήρια. Νομίζω ότι έδωσα μία ευκαιρία σε όλους να σκεφτούν ότι δεν έχεις τελειώσει στα 37 σου χρόνια. Έδωσα τα πάντα στο κορτ και είμαι εντάξει. Δεν ήθελα το τρόπαιο του φιναλίστ γιατί πιάνει πολύ χώρο».

“At 37, it’s not over yet!"

For @rogerfederer, the pursuit of more Grand Slam glory continues...#Wimbledon pic.twitter.com/Y1o1b1tjf4

— Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2019