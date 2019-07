Για 2η φορά ο Νόβακ Τζόκοβιτς κερδίζει 2ο συνεχόμενο Wimbledon.

Η χαρά γι' αυτόν και την οικογένεια του είναι πολύ μεγάλη αλλά και ο κόσμος παρότι πολύ θεατές στήριζαν τον "Βασιλιά" στον τελικό τον αποθέωσαν!

Ο Σέρβος απέσπασε και τα "μπράβο" της Μαρτίνα Ναβρατόλιβα που έχει κερδίσει 9 φορές το τουρνουά ενώ είδε ξανά το όνομα του στη λίστα των νικητών!

From one great to another #Wimbledon | @Martina | @DjokerNole pic.twitter.com/vIqQ0NovJW

— Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2019