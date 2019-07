Τζόκοβιτς - Φέντερερ: Οι καλύτεροι πόντοι τους στο Wimbledon! (vid)

Τρεις είναι οι "συναντήσεις" του Τζόκοβιτς με τον Φέντερερ στο Wimbledon και ο Σέρβος έχει προβάδισμα με 2-1 στις νίκες.

Στην πρώτη τους φορά στον ημιτελικό του 2012 ο Ελβετός κερδίζει και πάει στον τελικό.

Οι άλλες δυο όμως ήταν του Σέρβου.

Κερδίζει τον Φέντερερ στους τελικούς του 2014 και 2015 και γράφει ιστορία.

Για δείτε τους καλύτερους πόντους τους στο Wimbledon.

Federer vs Djokovic - a match-up that has provided so much entertainment in the past...

Tomorrow, they go head-to-head once more #Wimbledon | @rogerfederer | @DjokerNole pic.twitter.com/47dY1F42of

