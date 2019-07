Η Σιμόνα Χάλεπ η μεγάλη νικήτρια του Wimbledon με το χαμόγελο στα χείλη παραδέχτηκε ότι έκανε το τέλειο παιχνίδι και κόντρα μάλιστα στην Σερένα Ούλιαμς.

Η Αμερικανίδα των 7 τίτλων από την άλλη "υποκλίθηκε" στην ανωτερότητα της Ρουμάνας.

Αληθινές δηλώσεις από δυο πολύ σπουδαίες παίκτριες.

Σιμόνα Χάλεπ: «Ήταν το καλύτερό μου παιχνίδι. Βοήθησε και η Σερένα σε αυτό γιατί αποτελεί έμπνευση για όλους μας. Είναι τιμή να παίζω μπροστά στη Βασιλική οικογένεια. Πριν τον αγώνα το στομάχι μου δεν ήταν καλά. Ήξερα ότι δεν ήταν καιρός για συναισθηματισμούς. Ήταν όνειρο της μαμάς μου για μένα. Έλεγε ότι αν θέλω να κάτι στο τένις πρέπει να παίξω στον τελικό του Wimbledon. Αυτή η μέρα ήρθε σήμερα. Ήθελα να νικήσω γιατί αν νικούσα θα ήμουν μέλος του All England Club μία ζωή. Τα κατάφερα. Αισθάνομαι υπέροχα».

Σερένα Ουίλιαμς: «Έπαιξε εκτός λογικής. Όποτε ένας παίκτης έχει τέτοια απόδοση δεν έχεις παρά να του βγάλεις το καπέλο. Πάντα είναι μεγάλη χαρά να παίζω εδώ. Απολαμβάνω το παιχνίδι. Ευχαριστώ την ομάδα μου για την καταπληκτική δουλειά».

"She literally played out of her mind. Whenever a player plays that amazing you just have to take your hat off" @serenawilliams , sporting in defeat #Wimbledon pic.twitter.com/vvCcQ25M7n

"Have you ever played a better match than that?"

"Never!"@Simona_Halep speaks as a #Wimbledon champion for the first time... pic.twitter.com/0VRfeD628L

— Wimbledon (@Wimbledon) 13 Ιουλίου 2019