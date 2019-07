Για πρώτη φορά στην ιστορία του Wimbledon μια παίκτρια από τη Ρουμανία φτάνει στην κορυφή!

Η Σιμόνα Χάλεπ κέρδισε με 6-2, 6-2 τη Σερένα Ουίλιαμς στον τελικό του Σαββάτου και μετά από το Roland Garros (2018) κέρδισε και το Wimbledon.

Η Ρουμάνα που κατάφερε ότι δεν είχε πετύχει ο μεγάλος Ιλία Ναστάζε στους τελικούς του 1972 και του 1976 ανέβηκε από το Νο7 στο Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο τελικός ήταν υπόθεση της Χάλεπ η οποία με τις άμυνες της αλλά και τα μπρέικ της έφτασε σχετικά εύκολα στη νίκη απέναντι στην Αμερικανίδα με τα 7 Wimbledon και τα 23 Grand Slam.

Η 27χρόνη που είχε δύσκολο έργο έως τον τελικό αφού απέκλεισε την Αζαρένκα, την Γκάουφ και την Σβιτολίνα έδειξε πως μπορεί εξίσου καλά και στο χορτάρι όπως και στο χώμα.

Χωρίς... ανάσα

Στο 1ο σετ η Χάλεπ ήταν εντυπωσιακή. Ξεκίνησε με μπρέικ για το 1-0 και έφτασε στο 3-0 πάλι με μπρέικ.

Η Ρουμάνα φτάνει στο 4-0 και η Αμερικανίδα παίρνει το 5ο γκέιμ και μειώνει σε 4-1. Προσπαθεί για το μπρέικ η Σερένα αλλά θα χάσει με 6-2 σε 26'.

Έδειξε χαρακτήρα...

Η Ουίλιαμς ξεκινάει με πάθος το 2ο και βγάζει ένταση. Το 1ο γκέιμ είναι για την Αμερικανίδα αλλά η Ρουμάνα ισοφαρίζει σε 1-1.

To 2-1 είναι για την πλευρά της Σερένα αλλά με love game η Σιμόνα θα ισοφαρίσει σε 2-2.

Η Χάλεπ θα κάνει το μπρέικ και το 3-2 και το 4-2. Με νέο μπρέικ θα φτάσει στο 5-2 και στη νίκη!

Το παιχνίδι είχε διάρκεια 55' και η Χάλεπ είχε 54-38 πόντους. Τα αβίαστα λάθη ήταν 25 για την Σερένα και 3 για την Σιμόνα ενώ η Χάλεπ είχε 4/5 μπρέικ πόιντ και η Ουίλιαμς 0/1.

Hail Halep The Romanian becomes our new champion after defeating Serena Williams 6-2, 6-2 with a magical performance #Wimbledon | #JoinTheStory pic.twitter.com/wkKcGAl1Ny — Wimbledon (@Wimbledon) 13 Ιουλίου 2019