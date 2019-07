Μετά από 3 ώρες και 2΄ ο Ρότζερ Φέντερερ κέρδισε με 7-6 (3), 1-6, 6-3, 6-4 τον Ράφα Ναδάλ στον ημιτελικό του Wimbledon και θα διεκδικήσει την Κυριακή απέναντι στον Νόβακ Τζόκοβιτς τον 9ο τίτλο του σε 12 τελικούς στο Λονδίνο.

Ο Ελβετός θα παίξει στον 31ο τελικό του σε Grand Slam και θα παλέψει με τον Σέρβο ο οποίος τον κέρδισε στους τελικούς του 2014 και του 2015 για τον 21ο τίτλο του σε Grand Slam.

Το παιχνίδι ήταν συγκλονιστικό αλλά ως συνήθως ο Φέντερερ ήταν καλύτερος στο χορτάρι και έφτασε στο 3-1 στις νίκες στο Wimbledon επί του Ναδάλ.

Ο Φέντερερ είχε 125-117 πόντους, 51-32 winners και 14-10 άσους. Ο Ελβετός τελείωσε το παιχνίδι με μόλις 1 διπλό λάθος (έναντι 4) ενώ είχε 27-25 αβίαστα λάθη.

Στον τελικό της Κυριακής θα παίξουν οι δυο τελευταίοι νικητές. Ο Φέντερερ κέρδισε το 8ο το 2017 και ο Τζόκοβιτς το 4ο το 2018.

Ο Σέρβος με τον Ελβετό δεν έχουν παίξει στο Wimbledon παρά μόνο στους δυο χαμένους για τον 2ο τελικούς του 2014 και του 2015. Για την ιστορία ο Ελβετός έχει να κερδίσει τον Σέρβο από το 2015. Ήταν στο Λονδίνο και στο ATP Finals.

Ο Φέντερερ επιστρέφει σε τελικό για πρώτη φορά μετά από τον Ιανουάριο του 2018 όταν και είχε κερδίσει τον τίτλο στο Australian Open που ήταν και ο 20ος του σε Grand Slam.

Ο ηττημένος Ναδάλ γνώρισε την 6η ήττα του στο 2019 και την 1η μετά από ένα σερί 17-0 νίκες.

Επικό σετ με νικητή Ρότζερ!

Το 1ο σετ δεν είχε μπρέικ, είχε όμως νικητή στο τάι μπρέικ, μετά από 51'! Ο Ρότζερ Φέντερερ έδειξε χαρακτήρα στα πολύ δύσκολα, πίεσε τον Ισπανό, και ξεκίνησε δυνατά!

Με 2 άσους θα φτάσει στο 0-1 αλλά ο Ναδάλ ισοφαρίζει χωρίς να χάσει πόντο σε 1-1 όπως κάνει και ο Φέντερερ για το 1-2. Οι δυο τους φτάνουν στο 3-3 και ο Φέντερερ στο 8ο γκέιμ έχει ευκαιρία για μπρέικ αλλά ο Ναδάλ ισοφαρίζει σε 4-4!

Με δυο συνεχόμενους άσους ο Φέντερερ θα προηγηθεί με 4-5 και χωρίς να χάσει πόντο με 5-6!

Ο Ναδάλ θα μείνει στο παιχνίδι με το 6-6, θα ξεκινήσει εκπληκτικά στο τάι μπρέικ με 3-2 αλλά θα χάσει το τάι μπρέικ με 3-7 και μαζί και το 1ο σετ.

Πρώτος σε άσους ο Φέντερερ!



Ο Φέντερερ είχε 7-3 άσους, 16-7 winners και 40-30 πόντους. Στην διάρκεια του σετ ο Ελβετός ξεπέρασε τον Ιβανίσεβιτς και έγινε ο πρώτος σε άσους στην ιστορία του τουρνουά!

Ο Κροάτης είχε 1397 και ο Ελβετός έφτασε τους 1398 και συνεχίζει... O Ελβετός κερδίσει σετ από τον Ισπανό για πρώτη φορά μετά από το 2017 και τη Σανγκάη.

Ισοφάριση με 2 μπρέικ για Ναδάλ!

Στο 2ο σετ ο Ναδάλ θα φτάσει εύκολα στο 1-0 και θα έχει δυο ευκαιρίες για μπρέικ στο 2ο γκέιμ.

Ο Φέντερερ είναι όμως εκπληκτικός και θα ισοφαρίσει σε 1-1. Ο Ελβετός δεν κάνει μπρέικ και ο Ναδάλ με άσο θα προηγηθεί με 2-1.

Ο Ισπανός θα κάνει το μπρέικ για το 3-1. Είναι το πρώτο μπρέικ του αγώνα και έως αυτή την ώρα έχουν 1/3 μπρέικ πόιντ ο Ναδάλ και 0/3 ο Φέντερερ.

Με νέο μπρέικ ο Ναδάλ θα κάνει το 5-1! Σε 26' θα φτάσει στο 6-1 και θα ισοφαρίσει σε 1-1 τα σετ. Μετά από τα 2 σετ τα αβίαστα λάθη είναι 21 για τον Φέντερερ και μόλις 6 για τον Ναδάλ.

Με το ίδιο νόμισμα...

Το 3ο σετ ανοίγει με love game από τον Φέντερερ που έφτασε τους 9 άσους (2 στο γκέιμ).

Ο Ναδάλ ισοφαρίζει αλλά ο Ελβετός με σπουδαίο παιχνίδι στο 3ο γκέιμ θα προηγηθεί με 1-2.

Με μπρέικ (το 1ο του) ο Φέντερερ θα φτάσει στο 1-3 και αντέχει στην πίεση στο 5ο. Ο Ναδάλ έχει ευκαιρίες για μπρέικ αλλά ο Ελβετός θα τις "σβήσει" και θα πάει εκείνος στο 1-4!

Είναι η σειρά του Ναδάλ να "σβήσει" δυο μπρέικ πόιντ του Φέντερερ και να μειώσει σε 4-2.

Ο Ελβετός "απαντά" με το 2-5 αλλά ο Ισπανός θα μειώσει σε 3-5 αλλά εύκολα ο Φέντερερ θα κερδίσει το σετ (3-6).

Τα αβίαστα λάθη πλέον είναι 23 (μόνο 2 ο Ελβετός)-12 (από 6 ο Ναδάλ στο 2ο) και οι πόντοι είναι 87-84.

Πάλεψε αλλά ηττήθηκε...

Στο 4ο σετ ο Ναδάλ αρχίζει εξαιρετικά (1-0) αλλά ο Φέντερερ θα κάνει μπρέικ και θα ανατρέψει το σκηνικό (1-2)!

Με άσο ο Ελβετός θα φτάσει στο 1-3 αλλά ο Ναδάλ θα μειώσει σε 2-3. Ο Φέντερερ αυξάνει στο +2 (2-4) αλλά ο Ναδάλ θα φτάσει στο 3-4.

Ο Φέντερερ δεν "μασάει" και με άνεση θα κάνει το 3-5 αλλά ο Ναδάλ θα "σβήσει" 2 ματς πόιντ και θα μειώσει σε 4-5. Ο Ελβετός αν και ο Ναδάλ του "έσβησε" 4 ματς πόιντ κέρδισε το σετ και είναι ξανά στον τελικό!

Rivals on the court. Friends off it. #Wimbledon | @RogerFederer | @RafaelNadal pic.twitter.com/Kvc4TWk6Jy

— Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2019