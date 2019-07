Στο Wimbledon 2019 δεν παίζει μόνο ο Ναδάλ, ο Φέντερερ, ο Τζόκοβιτς, η Σερένα, η Χάλεπ αλλά και η Μαρτίνα Ναβρατίλοβα!

Η μυθική παίκτρια που έχει κλείσει 62 χρόνια ζωής και είναι η ζωντανή ιστορία του τουρνουά με 9 τίτλους στο απλό, 7 στο διπλό και 4 στο διπλό μικτό, συνεχίζει να παίζει και ν' εντυπωσιάζει.

Η Ναβρατίλοβα έπαιξε στο διπλό μαζί με την Μπλακ και κέρδισαν με 6-3, 6-3 τις Φερνταντέζ/Σουκιγιάμα.

Βέβαια η είδηση δεν είναι η νίκη της αλλά ο πόντος του τουρνουά που ήρθε από τα χέρια της!

Για δείτε το:

Point of The Championships?

This is incredible. Just incredible. Enjoy that, @Martina?#Wimbledon pic.twitter.com/hdbQzSd3s8

— Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2019