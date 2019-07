Έντεκα χρόνια μετά από τον επικό τελικό του 2008 ο Ράφα Ναδάλ και ο Ρότζερ Φέντερερ θα παίξουν την Παρασκευή ξανά στο Wimbledon.

Οι δυο σπουδαίοι τενίστες θα "συναντηθούν" για 4η φορά στο Wimbledon αλλά για πρώτη φορά σε ημιτελικό!

Έως σήμερα είχαν παίξει 3 φορές, με τον Ελβετό να κερδίζει τους τελικούς του 2006 και του 2007 και τον Ναδάλ τον μεγαλύτερο σε διάρκεια στην ιστορία τον τελικό του 2008.

Αυτή θα είναι η 40η "μάχη" τους. Ο Ισπανός έχει 24 νίκες και ο Ελβετός 15!

Μέσα στο 2019 έχουν 1-1 νίκες. Στο Indian Wells και στον ημιτελικό ο Φέντερερ πέρασε στον τελικό χωρίς αγώνα αφού ο Ναδάλ αποσύρθηκε λόγω τραυματισμού ενώ στον ημιτελικό του Roland Garros ο Ναδάλ κέρδισε με 3-0 και πήρε την κούπα.

Ο Ισπανός θα παίξει για 7η φορά σε ημιτελικό στο Wimbledon αφού κέρδισε με 7-5, 6-2, 6-2 τον Σαμ Κουέρι στον προημιτελικό της Τετάρτης.

Ο αγώνας είχε διάρκεια 2.06 και ο Ναδάλ δυσκολεύτηκε μόνο στο 1ο σετ.

Οι πόντοι ήταν 105-78 υπέρ του Ναδάλ ο οποίος είχε και 43-38 winners αλλά και 12-22 αβίαστα λάθη.

Ο Ναδάλ είχε 6/16 μπρέικ πόιντ και ο Αμερικανός 1/7. Οι άσοι ήταν 22-10 υπέρ του ηττημένου.

"He's been in phenomenal form"

For the first time since 2008, @RafaelNadal and @rogerfederer will face each other at #Wimbledon pic.twitter.com/wvJvAlLweH

— Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2019