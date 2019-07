Ο ζωντανός... θρύλος του Wimbledon έγραψε πάλι ιστορία στο Wimbledon.

Ο Ρότζερ Φέντερερ κέρδισε με 3-1 σετ τον Κέι Νισικόρι στον προημιτελικό έφτασε στην 100η νίκη του στο Wimbledon και εξασφάλισε για 13η φορά την παρουσία του σε ημιτελικό!

Εκεί ο Ελβετός που είναι από σήμερα ο παίκτης με τις περισσότερες νίκες σε όλα τα Grand Slam και ο μοναδικός που έφτασε τις 100 θα παίξει την Παρασκευή με τον νικητή του αγώνα Ναδάλ-Κουέρι που είναι σε εξέλιξη.

Ο Φέντερερ αν και έχασε με 6-4 το 1ο σετ κέρδισε με 6-1, 6-4, 6-4 τα άλλα τρία και έφτασε σε μια ιστορική νίκη!

Στο 1ο σετ ο Νισικόρι αρχίζει με μπρέικ (0-1) και έφτασε στο 1-3. Ο Φέντερερ μείωσε σε 2-4 και 3-4 αλλά ο Νισικόρι πήρε το 8ο (3-5) και "κλείδωσε" το σετ.

Ο Φέντερερ στο 2ο σετ με μπρέικ θα κάνει το 2-0 και με νέο μπρέικ το 5-1 και έτσι δεν θ' αφήσει κανένα περιθώριο αντίδρασης στον αντίπαλο του και ισοφαρίζει σε 1-1.

Στο 3ο σετ ο Ιάπωνας θα προηγηθεί με 2-3 αλλά ο Ελβετός θα ισοφαρίσει σε 3-3. Με νέο μπρέικ ο Φέντερερ θα φτάσει στο 4-3 ενώ χωρίς να χάσει πόντο στο 8ο θα προηγηθεί με 5-3!

Ο Ιάπωνας "απαντά" με το 5-4 και έχει ευκαιρία και για μπρέικ αλλά ο Ελβετός το "σβήνει" και θα κερδίσει με 6-4 το 3ο σετ.

Το 4ο σετ ο Νισικόρι θα προηγηθεί με 0-1, 1-2 και 2-3 αλλά ο Φέντερερ θα ισοφαρίσει σε 3-3. Ο Ιάπωνας κρατάει το σερβίς του για το 3-4 και με δυσκολία ο Ρότζερ θα φτάσει στο 4-4!

Ο Φέντερερ κάνει το μπρέικ στην καλύτερη στιγμή (5-4) και χαλαρά στο 6-4 και στο 3-1 σετ.

Ο αγώνας είχε διάρκεια 2.36 και ο Φέντερερ κέρδισε 137 έναντι 106 πόντους. Είχε επίσης 11-3 άσους, 54-31 winners αλλά 32-28 αβίαστα λάθη.

Αυτός θα είναι ο 45ος ημιτελικός του Φέντερερ σε Grand Slam.

#Wimbledon wins.

The moment @rogerfederer became a centurion at The Championships… pic.twitter.com/RFszCCbMnl

— Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2019