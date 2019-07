Το όνομα του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Wimbledon και γενικά των Grand Slam έγραψε ο Ρότζερ Φέντερερ.

Ο κάτοχος των 20 τίτλων Grand Slam έγινε την Τετάρτη (10.7) ο πρώτος παίκτης με 100 νίκες στο Wimbledon αλλά και στην ιστορία των 4 Grand Slam.

Μπορεί η πρώτη του συμμετοχή να ήταν το 1999 αλλά η πρώτη νίκη ήρθε το 2001 (19 ετών) και η 100η το 2019 (37).

Ο Ελβετός έχει πλέον 100-12 στο Wimbledon!

Αναλυτικά οι νίκες του Ρότζερ Φέντερερ στο Wimbledon:

2001 (QF)

1. Federer-Rochus 6-2, 6-3, 6-2

2. Federer-Malisse 6-3, 7-5, 3-6, 4-6, 6-3

3. Federer-Bjorkman 7-6 (4), 6-3, 7-6 (2)

4. Federer-Sampras 7-6 (7), 5-7, 6-4, 6-7 (2), 7-5

2003 (W)

5. Federer-Talk Lee 6-3, 6-3, 7-6 (2)

6. Federer-Koubek 7-5, 6-1, 6-1

7. Federer-Fish 6-3, 6-1, 4-6, 6-1

8. Federer-Lopez 7-6 (5), 6-4, 6-4

9. Federer-Schalken 6-3, 6-4, 6-4

10. Federer-Roddick 7-6 (6), 6-3, 6-3

11. Federer-Philippoussis 7-6(5), 6-2, 7-6 (3) (FINAL)

2004 (W)

12. Federer-Bogdanovic 6-3, 6-3, 6-0

13. Federer-Falla 6-1, 6-2, 6-0

14. Federer-Johansson 6-3, 6-4, 6-3

15. Federer-Karlovic 6-3, 7-6 (3), 7-6 (5)

16. Federer-Hewitt 6-1, 6-7(1), 6-0, 6-4

17. Federer-Grosjean 6-2, 6-3, 7-6 (6)

18. Federer-Roddick 4-6, 7-5, 7-6 (3), 6-4 (FINAL)

2005 (W)

19. Federer-Mathieu 6-2, 6-2, 6-4

20. Federer-Minar 6-4, 6-4, 6-1

21. Federer-Kiefer 6-2,6-7(5),6-1,7-5

22. Federer-Ferrero 6-3, 6-4, 7-6(6)

23. Federer-Gonzalez 7-5, 6-2, 7-6 (2)

24. Federer-Hewitt 6-3, 6-4, 7-6 (4)

25. Federer-Roddick 6-2, 7-6(2), 6-4 (FINAL)

2006 (W)

26. Federer-Gasquet 6-3, 6-2, 6-2

27. Federer-Hemman 6-4, 6-0, 6-2

28. Federer-Mahut 6-3, 7-6(2),6-4

29. Federer-Berdych 6-3, 6-3, 6-4

30. Federer-Ancic 6-4, 6-4, 6-4

31. Federer-Bjorkman 6-2, 6-0, 6-2

32. Federer-Nadal 6-0, 7-6 (5), 6-7(2),6-3 (FINAL)

2007 (W)

33. Federer-Gabashvili 6-3, 6-2, 6-4

34. Federer-Del Potro 6-2, 7-6, 6-1

35. Federer-Safin 6-1, 6-4, 7-6 (4)

36. Federer-Hass W/0

37. Federer-Ferrero 7-6(2), 3-6, 6-1,6-3

38. Federer-Dasquet 7-5, 6-3, 6-4

39. Federer-Nadal 7-6 (7), 4-6, 7-6 (3), 2-6, 6-2

2008 (F)

40. Federer-Hrbaty 6-3, 6-2, 6-2

41. Federer-Soderling 6-3, 6-4, 7-6 (3)

42. Federer-Gicquel 6-3, 6-3,6-1

43. Federer-Hewitt 7-6 (7), 6-2, 6-4

44. Federer-Ancic 6-1, 7-5, 6-4

45. Federer-Safin 6-3, 7-6(3), 6-4

2009 (W)

46. Federer-Yen Hsun Lu 7-5, 6-3, 6-2

47. Federer-Garcia Lopez 6-2, 6-2, 6-4

48. Federer-Kohischrelber 6-3, 6-2, 6-7 (5), 6-1

49. Federer-Soderling 6-4, 7-6(5), 7-6 (5)

50. Federer-Karlovic 6-3, 7-5, 7-6(3)

51. Federer-Hass 7-6 (3), 7-5, 6-3

52. Federer-Roddick 5-7, 7-6 (6), 7-6(5), 3-6, 16-14

2010 (QF)

53. Federer-Falla 5-7, 4-6, 6-4, 7-6 (1), 6-0

54. Federer-Bozoljac 6-3, 6-7 (4), 6-4, 7-6 (5)

55. Federer-Clement 6-2, 6-4, 6-2

56. Federer-Melzer 6-3, 6-2, 6-3

2011 (QF)

57. Federer-Kukushkin 7-6 (2), 6-4, 6-2

58. Federer-Mannarino 6-2,6-3, 6-2

59. Federer-Nalbandian 6-4, 6-2, 6-4

60. Federer-Youzhny 6-7 (5), 6-3, 6-3, 6-3

2012 (W)

61. Federer-Ramos Vinolas 6-1, 6-1, 6-1

62. Federer-Fongini 6-1, 6-3, 6-2

63. Federer-Benneteau 4-6, 6-7 (3), 6-2, 7-6 (6), 6-1

64. Federer-Malisse 7-6(1), 6-1, 4-6, 6-3

65. Federer-Youzhny 6-1,6-2, 6-2

66. Federer-Djokovic 6-3, 3-6, 6-4,6-3

67. Federer-Murray 4-6, 7-5, 6-3, 6-4 (FINAL)

2013 (R64)

68. Federer-Hanescu 6-3, 6-2, 6-0

2014 (F)

69. Federer-Lorenzi 6-1, 6-1, 6-3

70. Federer-Muller 6-3, 7-5, 6-3

71. Federer-Giraldo 6-3, 6-1, 6-3

72. Federer-Robredo 6-1, 6-4, 6-4

73. Federer-Wawrinka 3-6, 7-6(5), 6-4, 6-4

74. Federer-Raonic 6-4, 6-4, 6-4 (FINAL)

2015 (F)

75. Federer-Dzumhur 6-1, 6-3, 6-3

76. Federer-Querrey 6-4, 6-2,6-2

77. Federer-Groth 6-4, 6-4, 6-7 (5), 6-2

78. Federer-Bautista Agut 6-2, 6-2, 6-3

79. Federer-Simon 6-3, 7-6, 6-2

80. Federer-Murray 7-5, 7-5, 6-4 (FINAL)

2016 (SF)

81. Federer-Pella 7-6 (5), 7-6 (3), 6-3

82. Federer-Willis 6-0, 6-3, 6-4

83. Federer-Evans 6-4, 6-2, 6-2

84. Federer-Johnson 6-2, 6-3, 7-5

85. Federer-Cilic 6-7 (4), 4-6, 6-3, 7-6 (9), 6-3

2017 (W)

86. Federer-Dolgopolov 6-3, 6-0 (RET)

87. Federer-Lajovic 7-6, 6-3, 6-2

88. Federer-Zverev 7-6(3), 6-4, 6-4

89. Federer-Dimitrov 6-4, 6-2, 6-4

90. Federer-Berdych 7-6 (4), 7-6 (4), 6-4

91. Federer-Cilic 6-3, 6-1, 6-4 (FINAL)

2018 (QF)

92. Federer-Lajovic 6-1, 6-3, 6-4

93. Federer-Lacko 6-4, 6-4, 6-1

94. Federer-Struff 6-3, 7-5, 6-2

95. Federer-Mannarino 6-0, 7-5, 6-4

2019

96. Federer-Harris 3-6, 6-1, 6-2, 6-2

97. Federer-Clarke 6-1,7-6 (3), 6-2

98. Federer-Pouille 7-5, 6-2, 7-6 (4)

99. Federer-Berrettini 6-1, 6-2, 6-2

100. Federer-Nishikori 4-6, 6-1, 6-4, 6-4.

Record-setter. Again.@rogerfederer makes it a century at #Wimbledon pic.twitter.com/a3vO7gy9zS

— Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2019