Για πρώτη φορά στην καριέρα του ο Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκούτ προκρίθηκε σε ημιτελικό Grand Slam.

Ο Ισπανός τενίστας μπορεί να μην τα είχε καταφέρει στον προημιτελικό του Australian Open 2019 απέναντι στον Τσιτσιπά αλλά στο Wimbledon τα κατάφερε.

Στον προημιτελικό κέρδισε με 7-5, 6-4, 3-6, 6-3 τον Αργεντίνο Γκουίντο Πέγια και θα "συναντήσει" τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον ημιτελικό της Παρασκευής.

Το παιχνίδι είχε διάρκεια 3.07 και ο Ισπανός είχε 144-129 πόντους. Ο Πέγια είχε 14-4 άσους αλλά και 46-42 winners.

Τα αβίαστα λάθη ήταν 51-35 για τον Πέγια.

