Εκτός συνέχειας από τον 3ο γύρο του Wimbledon έμειναν στο μικτό διπλό ο Άντι Μάρεϊ και η Σερένα Ουίλιαμς.

Το σπουδαίο δίδυμο ηττήθηκε με 6-3, 4-6, 6-2 από τους Σοάρες/ Μελιτσαρ και είπαν... αντίο.

Η Σερένα φυσικά συνεχίζει την Πέμπτη και παίζει τον σπουδαίο ημιτελικό με την Στρίτσοβα έχοντας τις περισσότερες πιθανότητες με το μέρος της για πρόκριση στον τελικό.

It's the end of the road for MurRena...

Top mixed doubles seeds Soares/ Melichar defeat Murray/ Williams#Wimbledon pic.twitter.com/2ObOCcGUxQ

— Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2019