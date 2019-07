Στον 3ο γύρο του Wimbledon στο διπλό μικτό προκρίθηκαν ο Άντι Μάρεϊ και η Σερένα Ουίλιαμς.

Οι δυο σπουδαίοι παίκτες κέρδισαν με 7-5, 6-3 τους Μαρτίν/Άταγουο και συνεχίζουν στο τουρνουά με στόχο φυσικά την κούπα!

Στον επόμενο γύρο θα παίξουν με τους Σοάρες/ Μέλιτσαρ.

Η Σερένα θα παίξει και την Πέμπτη στα ημιτελικά στο απλό και έχει δυνατότητες να φτάσει έως τον τελικό για 2η σερί χρονιά.

MurRena’s 100% record remains intact in the mixed doubles… #Wimbledon | @andy_murray | @serenawilliams pic.twitter.com/hk7vaO0woM

Two matches. Two wins.

How about this for a return? #Wimbledon | @serenawilliams pic.twitter.com/120ThjXFjM

— Wimbledon (@Wimbledon) 9 Ιουλίου 2019