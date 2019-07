Τη νίκη της καριέρας της πέτυχε το απόγευμα της Τρίτης στο Wimbledon η Μπαρμπόρα Στρίτσοβα.

Η 33χρόνη Τσέχα τενίστρια κέρδισε με 7-6 (5), 6-1 τη Τζο Κόντα και θα παίξει στον ημιτελικό της Πέμπτης με την Σερένα Ούλιαμς.

Για την Στρίτσοβα αυτός ο ημιτελικός είναι το... δώρο για την υπομονή που έδειξε στην καριέρα της.

Ξεκίνησε να παίζει στο Wimbledon το 2003, δεν έχασε κάποιο τουρνουά, έφτασε το 2014 στους "8" αλλά αποκλείστηκε από την Κβίτοβα και το 2019 είναι στους "4". Αυτό είναι το 53ο Grand Slam της.

Στον σπουδαίο προημιτελικό η "οικοδέσποινα" Κόντα προηγήθηκε στο 1ο σετ με 3-0 και 4-1 αλλά η Στρίτσοβα ισοφάρισε σε 4-4.

Η Κόντα έκανε το 4-5 και το 5-6 αλλά η αντίπαλος της οδήγησε το σετ στο τάι μπρέικ και το κέρδισε.

Τα αβίαστα λάθη ήταν 33-9 κατά της Κόντα ενώ είχε μόλις 1 μπρέικ στο παιχνίδι (1/2). Η Στρίτσοβα έφτασε σε 3 μπρέικ και είχε 71-56 πόντους.

Γεννήθηκε στο Πλζεν της Τσεχίας το 1986, είναι στο Νο54 της παγκόσμιας κατάταξης και τον Ιανουάριο του 2017 είχε φτάσει στο Νο16.

Serena Williams awaits for a place in the #Wimbledon final…@BaraStrycova is into her first ever Grand Slam semi-final after beating Johanna Konta pic.twitter.com/vHPxMvFwV7

— Wimbledon (@Wimbledon) 9 Ιουλίου 2019