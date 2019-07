Με τους αγώνες του 4ου γύρου σε άνδρες και γυναίκες ολοκληρώθηκε η 7η ημέρα στο Wimbledon.

Είχε κερδισμένους και νικητές. Είχε ωραίες αλλά και αστείες στιγμές.

Είχε γέλια αλλά και κλάματα. Άλλοι έπιαναν μπαλάκια και άλλοι έτρωγαν σάντουιτς στην εξέδρα.

Τα αγόρια του Φέντερερ έκαναν... κύμα στην εξέδρα για χάρη του μπαμπά.

Αυτά και άλλα πολλά σ' ένα video.

Manic Monday by name, Manic Monday by nature

Here's what you may have missed #Wimbledon pic.twitter.com/WaJSmMmdHL

— Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2019