"Μάχη" Ελβετίας-Ιαπωνίας προέκυψε στα προημιτελικά του Wimbledon.

Λίγη ώρα μετά από την πρόκριση του Φέντερερ και ο Κέι Νισικόρι κέρδισε με 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 τον Μικαήλ Κουκούσκιν και έτσι θα συναντηθούν την Τετάρτη!

Ο Ιάπωνας τελείωσε το παιχνίδι κόντρα στον Καζάκο σε 2.43 κερδίζοντας 128 έναντι 114 πόντους.

Ο Κουκούσκιν είχε 35-31 αβίαστα λάθη και 36-35 winners αλλά και 10-4 άσους.

Τα μπρέικ ήταν 5 έναντι 3 για τον Ιάπωνα ο οποίος θα είναι για 2η σερί χρονιά στα προημιτελικά.

Για την ιστορία ο Φέντερερ με τον Νισικόρι έχουν παίξει 10 φορές και ο Ελβετός έχει 7 νίκες.

Στο χόρτο έχουν δώσει μόλις έναν αγώνα στο Χάλε το 2014 και ο Φέντερερ είχε φυσικά κερδίσει.

