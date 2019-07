Σε 1.13' ο Ρότζερ Φέντερερ "διέλυσε" τον Ματέο Μπερετίνι και έφτασε στους "8" του Wimbledon.

Ο Ιταλός το μόνο που κατάφερε απέναντι στον Ελβετό ήταν να κερδίσει 5 γκέιμ σ' όλο τον αγώνα αφού έχασε με 6-1, 6-2, 6-2!

Αυτή είναι η 17η παρουσία του Φέντερερ στα προημιτελικά του Wimbledon σε 21 συμμετοχές και θα παίξει με τον νικητή του αγώνα Νισικόρι-Κουκούσκιν.

Αυτή ήταν η 99η νίκη του στο Wimbledon και εάν κερδίσει το επόμενο παιχνίδι θα γίνει ο πρώτος παίκτης που θα φτάσει τις 100.

Ο Φέντερερ κέρδισε 78 έναντι 40 πόντους, είχε το εκπληκτικό ποσοστό 6/7 μπρέικ πόιντ (0/1) ενώ είχε 23-14 winners και 5-23 αβίαστα λάθη.

Είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης που θα παίξει στους "8" στο Wimbledon και αυτή είναι η 55η πρόκριση του σε προημιτελικό Grand Slam.

Fed Express

