Στο Λονδίνου έχουν μετακομίσει αυτές τις ημέρες η Μίρκα Φέντερερ μαζί με τους δυο γιους της προκειμένου να είναι δίπλα στον μπαμπά Ρότζερ.

Η οικογένεια Φέντερερ παρακολούθησε και τον αγώνα του Ρότζερ με τον Μπερετίνι και ο τηλεοπτικός φακός έπιασε τα μέλη της να πανηγυρίζουν έξαλλα.

Ο Φέντερερ μαζί με την Μίρκα έχουν και άλλα δυο δίδυμα αλλά κορίτσια που είναι πιο μεγάλα σε ηλικία από τα αγόρια.

Fun for all the Federer family on Centre Court #Wimbledon | @rogerfederer pic.twitter.com/6BzlGKxFKZ

— Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2019