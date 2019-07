Για δεύτερη φορά από το 2017 η Τζο Κόντα είναι στους "8" του Wimbledon.

Η τενίστρια από την Αγγλία δείχνει να είναι σε εξαιρετική κατάσταση και κερδίζοντας με 4-6, 6-2, 6-2 την Πέτρα Κβίτοβα έφτασε στα προημιτελικά.

Η Κόντα πέτυχε την απόλυτη ανατροπή απέναντι σε μια παίκτρια που έχει κερδίσει 2 φορές το Wimbledon και είναι στο Νο6 και θα παίξει με την Στρίκοβα στον επόμενο γύρο.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι στο 3ο σετ η Κόντα έφτασε στο 5-1, η Κβίτονα έκανε 4-0 σερί, αλλά η Τζο κέρδισε το 10ο γκέιμ και έφτασε στη νίκη!

Flying the flag @JohannaKonta fights back from a set down for the second match in a row to progress to her second #Wimbledon quarter-final, defeating two-time champion Petra Kvitova pic.twitter.com/UC4IxYpDAO

— Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2019