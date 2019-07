Οι Miami Heat&Dolphins εύχονται καλή επιτυχία στην Γκάουφ (pics)

Η Κόκο Γκάουφ μπορεί να παίζει στο Λονδίνο και στο Wimbledon αλλά είναι το πρόσωπο της εβδομάδας στις ΗΠΑ.

Όλοι οι διάσημοι την έχουν συγχαρεί και έχουν στείλει τις ευχές τους ενώ και ομάδες των ΗΠΑ είναι μαζί της.

Τρανό παράδειγμα οι Miami Heat και οι Miami Dolphins που έγραψαν καλή επιτυχία στην Κόκο για τον αγώνα της με την Χάλεπ!

The @MiamiDolphins and @MiamiHEAT are tuning in to South Florida native @CocoGauff's @Wimbledon fourth rounder pic.twitter.com/CxURMNOchz

— WTA (@WTA) 8 Ιουλίου 2019