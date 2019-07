Για 51η φορά στην καριέρα της η Σερένα Ουίλιαμς προκρίθηκε σε προημιτελικό Grand Slam κερδίζοντας με 6-2, 6-2 την Ναβάρο στη φάση των "16".

Αυτή θα είναι η 14η της παρουσία στα προημιτελικά και θα παίξει με την συμπατριώτισσα της Άλισον Ρισκ για μια θέση στα ημιτελικά.

Η Σερένα κέρδισε σε 1.04. Είχε 21-9 winners, 60-43 πόντους αλλά και 19-13 αβίαστα λάθη.

A 14th #Wimbledon ladies’ singles quarter-final.

A 51st Grand Slam ladies’ singles quarter-final.

In flying form, @serenawilliams makes light work of beating Carla Suarez Navarro to reach the final eight… pic.twitter.com/ytfVYNiGoi

— Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2019