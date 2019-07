Τέλος το Wimbledon για το Νο1 του κόσμου, την Άσλεϊ Μπάρτι.

Η σπουδαία τενίστρια από την Αυστραλία που κέρδισε πριν από λίγες εβδομάδες το Roland Garros μετρούσε 15 σερί νίκες στο Tour αλλά η Άλισον Ρισκ τερμάτισε το σερί της.

Η 29χρόνη Αμερικανίδα που είναι στο Νο55 της παγκόσμιας κατάταξης κέρδισε με 3-6, 6-2, 6-3 την Μπάρτι και μάλιστα με ανατροπή και για πρώτη φορά στην καριέρα της θα είναι στους "8" σε Grand Slam.

A first ever Grand Slam quarter-final awaits...

Alison Riske recovers from a set down for the third time this tournament - the latest coming against world No.1 Ash Barty #Wimbledon | @Riske4rewards pic.twitter.com/oLMTtqpTgF

