Ο κόσμος του τένις περιμένει την μυθική τους "μάχη" στο Wimbledon 2019.

Ο Ράφα Ναδάλ και ο Ρότζερ Φέντερερ πρέπει να κερδίσουν στον 4ο γύρο αλλά και στα προημιτελικά και έτσι θα μπορέσουν να τα ... πουν στο Court στον ημιτελικό.

Προς το παρών τα είπαν στην προπόνηση και αντάλλαξαν ευχές για καλή επιτυχία.

Ο Ελβετός με τον Ισπανό είναι δυο καλοί φίλοι και αν και είναι ακόμη εν ενεργεία είναι... θρύλοι.

Ο πρώτος έχει 20 Grand Slam και 102 τίτλους καριέρας και ο δεύτερος 18 και 82 τίτλους καριέρας.

You never know who you might bump into at practice on Middle Sunday...#Wimbledon pic.twitter.com/embQSuTYaj

— Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2019