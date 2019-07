Μέσα σε λίγες ημέρες από ένα κορίτσι που συμμετείχε στα προκριματικά του Wimbledon, έγινε η νεότερη που παίζει στο κυρίως ταμπλό, και σήμερα είναι το πρόσωπο του τουρνουά!

Η 15χρόνη Κόκο Γκάουφ είναι στους "16" του Wimbledon και ζει το όνειρο της το οποίο θα συνεχιστεί για πολλα χρόνια...

Εκατοντάδες χιλιάδες θαυμαστές της τις τελευταίες ημέρες της στέλνουν μέσα από τα social media τις ευχές της και εκφράζουν τον θαυμασμό τους και εκείνη τα βλέπει και παθαίνει... σοκ.

Κάνει τούμπες από τη χαρά της!

Who isn't cuckoo for @CocoGauff?!@jaden, @SnoopDogg, @JoelEmbiid and Ms. Tina Lawson are only a handful of celebrities to show support to the 15-year-old turning the sports world upside down pic.twitter.com/eCPXNiZk2p

— WTA (@WTA) July 6, 2019