Ο Πορτογάλος Ζοάο Σόουζα ο οποίος έχει καταγωγή από το Γκιμαράες αλλά μένει μόνιμα στην Μαδρίτη θα είναι ο αντίπαλος του Ράφα Ναδάλ στο δρόμο για τους "8" του Wimbledon.

Μετά από αγώνα διάρκειας 3.56 κέρδισε με 4-6, 6-4, 7-5, 4-6, 6-4 τον Ντάνιελ Έβανς και για πρώτη φορά στην καριέρα του θα παίξει στον 4ο γύρο.

Βέβαια είναι άτυχος αφού θ' αντιμετωπίσει τον Ναδάλ από τον οποίο έχει χάσει δυο φορές στο παρελθόν σε ισάριθμα παιχνίδια.

Ο αγώνας κρίθηκε στο... νήμα με τον Πορτογάλο να κερδίζει 167 πόντους και τον Αμερικανό 165.

Τα αβίαστα λάθη ήταν 52-36 για τον Έβανς ενώ και οι δυο πέτυχαν από 7 μπρέικ! Τα διπλά λάθη ήταν 6-1 για τον ηττημένο.

Τα ζευγάρια του 4ου γύρου που θα διεξαχθεί την Δευτέρα (8/7): Τζόκοβιτς-Ουμπέρ, Γκοφέν-Βερντάσκο, Πέγια-Ράονιτς, Μπαουτίστα Αγκούτ-Περ, Κουέρι-Σάντγκρεν, Νισικόρι-Κουκούσκιν, Φέντερερ-Μπερετίνι, Ναδάλ-Σόουζα.

What. A. Match.

The first Portuguese player - man or woman - to reach the fourth round at #Wimbledon

Joao Sousa defeats Dan Evans on No.1 Court to set up a fourth round tie against Rafael Nadal... pic.twitter.com/qkuvcrwhXA

— Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2019