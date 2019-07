Με νίκη ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο μικτό διπλό στο Wimbledon το σπουδαίο ζευγάρι της Σερένα Ουίλιαμς και του Άντι Μάρεϊ.

Ο Σκοτσέζος και η Αμερικανίδα σταρ του τένις κέρδισαν με 6-4, 6-1 σε 1.16 τους Μις/Γκουαράτσι και συνεχίζουν στον 2ο γύρο.

Έφτασαν 4 φορές σε μπρέικ έδειξαν χαρακτήρα και στον 2ο γύρο θα παίξουν με τους Μαρτίν-Αταβό.

Για την ιστορία αυτή είναι η πρώτη συμμετοχή της Ούλιαμς στο διπλό μικτό από το 1998 και του Μάρεϊ από το 2006.

A match made for #Wimbledon@serenawilliams and @andy_murray are victorious on their mixed doubles debut together on Centre Court pic.twitter.com/v76pzIiU1e — Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2019