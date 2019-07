Ένα μπράβο, μια καλή κουβέντα από την Μπίλι Τζιν Κινγκ είναι πάντα ανεκτίμητη ακόμη και για τον Ρότζερ Φέντερερ.

Ο Ελβετός είναι ο πρώτος τενίστας στην ιστορία που έφτασε στις 350 νίκες σε Grand Slam (76 παρουσίες) και η σπουδαία Αμερικανίδα τενίστρια... έτρεξε να τον συγχαρεί.

Η Μπίλι φωτογραφήθηκε μαζί του και χαρακτήρισε εξαιρετική την επίδοση του.

Η Αμερικανίδα που είναι σήμερα 75 ετών έχει κερδίσει 39 Grand Slam τίτλους και στο Wimbledon έχει 6 στο απλό, 10 στο διπλό και 4 στο διπλό μικτό!

This GOAT just became the first player to record 350 Grand Slam singles match wins. Absolutely outstanding! #Wimbledon #champion pic.twitter.com/SULqnamw24

