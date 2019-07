Φονίνι: «Εύχομαι να εκραγεί βόμβα σ' αυτό το club» (vid-pic)

Το όνομα του ακούγεται κάθε ημέρα και περισσότερο μέσα στο 2019.

Ο Ιταλός από τον Σαν Ρέμο ζει δεύτερη νεότητα και στα 32 του χρόνια κάνει... θαύματα.

Πριν από λίγους μήνες απέκλεισε στον ημιτελικό του Monte Carlo τον "Βασιλιά" Ναδάλ και πήρε τον τίτλο.

Είναι στο Νο10 της παγκόσμιας κατάταξης και έχει πιστούς φίλους που μετατρέπουν τα κορτ σε ποδοσφαιρικές αρένες.

Στο Μόντε Κάρλο, στο Παρίσι, στο Λονδίνο. Είναι φαν του ποδοσφαίρου και "τρέχει" να φωτογραφηθεί στο Wimbledon και με τον Μουρίνιο.

Αυτή είναι η μια πλευρά... Η άλλη είναι η νευρική.

Ο Φάμπιο Φονίνι ξέφυγε σήμερα μετά από την ήττα του από τον Τένις Σάντγκρεν με 6-3, 7-6 (12), 6-3.

Ηττήθηκε και τρελάθηκε... Τον πείραξε η ήττα αλλά και η αντιμετώπιση που είχε από τους διοργανωτές αφού ενώ είναι στο top-10 τον έβαλαν να παίξει στο Court 14.

Η κάμερα τον έπιασε να κάνει μια ευχή να ... βομβαρδιστούν οι εγκαταστάσεις και φυσικά θα ... φάει τιμωρία.

"Είναι δίκαιο να παίζω εδώ; Αναθεματισμένοι Άγλλοι. Εύχομαι να εκραγεί μια βόμβα σ' αυτό το club", είπε ο Ιταλός!

Πάντως για την ιστορία οι Ναζί είχαν βομβαρδίσει το κεντρικό κορτ το 1940 και όπως είναι γνωστό είχαν ... συμμάχους τους Ιταλούς.

Ξύπνησε μνήμες αυτή η αναφορά!

"A bomb should explode here." pic.twitter.com/EBnLwGHOPP

Fabio Fognini, down two sets to Sandgren, is NOT happy that #Wimbledon put him on Court 14.

#Wimbledon was, indeed, bombed by the Germans in 1940, piercing the Centre Court roof.

Didn't expect that fact to be relevant to today's matches. pic.twitter.com/FVRTgq0yoY

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) July 6, 2019