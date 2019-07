Ιστορία έγραψε στον αγώνα του 3ου γύρου του Wimbledon μ' αντίπαλο τον Λούκας Πουίγ ο Ρότζερ Φέντερερ.

O Ελβετός κέρδισε και έφτασε στις 350 νίκες σε Grand Slam!

Είναι φυσικά στην 1η θέση της σχετικής λίστας και έχει 98 στο Wimbledon, 97 στο Australian Open, 70 στο Roland Garros και 85 στο US Open.

Ο Φέντερερ που συμμετέχει στο 77ο Grand Slam της καριέρας του και έχει κατακτήσει 20 είναι 4 νίκες μακριά από τον 9ο τίτλο του στο Wimbledon.

Κερδίζοντας με 7-5, 6-2, 7-6 (4) τον Γάλλο θα βρεθεί για 17η φορά στους "16" του τουρνουά.

Το παιχνίδι είχε διάρκεια 2.05 και ο Φέντερερ είχε 113-94 πόντους, 39-38 winners, 14-28 αβίαστα λάθη και 4/9 μπρέικ πόιντ έναντι 1/4!

Οι άσοι ήταν 6-6 και τα διπλά λάθη 3-0 για τον Γάλλο.

Επόμενος αντίπαλος του θα είναι ο 23χρόνος Ιταλός Ματέο Μπερετίνι ο οποίος απέκλεισε με 3-2 σετ τον Ντιέγκο Σβάρτσμαν.

Το παιχνίδι τους κράτησε 4 ώρες και 19 λεπτά και ο Ιταλός θα είναι για πρώτη φορά στον 4ο γύρο σε Grand Slam.

Φυσικά όλοι περιμένουν την ημιτελική φάση που μπορεί να έχουμε και το απόλυτο παιχνίδι του Ράφα Ναδάλ με το Ρότζερ Φέντερερ.

Σ' άλλο αγώνα του Σαββάτου ο Κουκούσκιν απέκλεισε με 3-1 τον Στρουφ και θα είναι ο αντίπαλος του Νισικόρι στους "16".

It’s hard to stop @rogerfederer in this kind of form…

The Swiss defeats Lucas Pouille 7-5, 6-2, 7-6(4) to notch his 350th match win at Grand Slams - the first player in history to reach the milestone#Wimbledon pic.twitter.com/A1sBL0HS5L

— Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2019