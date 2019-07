Στον 4ο γύρο του Wimbledon προκρίθηκε η Τζο Κόντα κερδίζοντας με 3-6, 6-4, 6-1 την Σλόαν Στίβενς.

Η τενίστρια από την Αγγλία θα παίξει στους "16" για πρώτη φορά μετά από το 2007 και για 2η φορά σε 8 συμμετοχές στο τουρνουά.

Αντίπαλος της για μια θέση στους "8" θα είναι η κάτοχος δυο τίτλων Πέτρα Κβίτοβα.

A fourth win of 2019 against Sloane Stephens…@JohannaKonta comes from a set down to beat the world No.9 3-6, 6-4, 6-1 to progress to the second week of #Wimbledon pic.twitter.com/upp4zwtBJr

