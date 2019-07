Ορόσημο για την καριέρα του ήταν για τον Κέι Νισικόρι η νίκη του στο Wimbledon επί του Στιβ Τζόνσον.

Ο Ιάπωνας που είναι στο Νο7 της κατάταξης (λίγο πίσω από τον Τσιτσιπά) κέρδισε με 6-4, 6-3, 6-2 τον Αμερικανό και προκρίθηκε στον 4ο γύρο.

Η νίκη αυτή είναι η 400η στο Tour για τον Κέι ενώ είναι για 4η φορά στον 4ο γύρο.

Εκεί θα παίξει για μια θέση στους "8" με τον νικητή του αγώνα Κουκούσκιν-Στρουφ.

Η μεγαλύτερη του επιτυχία στο τουρνουά του Λονδίνου είναι η είσοδος του στα προημιτελικά το 2018.

