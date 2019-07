Σε 1.12' η Σερένα Ουίλιαμς κέρδισε με 6-3, 6-4 την Τζούλια Γκόργκες και είναι στον 4ο γύρο του Wimbledon.

Εκεί θα παίξει με την Ισπανίδα Ναβάρο (6-3, 6-3 Ντέιβιτς) για μια θέση στους "8".

Αυτή η νίκη της ήταν η 95η στο τουρνουά το οποίο έχει κερδίσει 7 φορές και το 2018 έφτασε πάλι έως τον τελικό.

Είναι η 16η πρόκριση στους "16" σε 19 συμμετοχές.

Η Σερένα είχε 64-51 πόντους και 15-13 αβίαστα λάθη αλλά και 7-5 άσους.

Έφτασε δυο φορές σε μπρέικ ενώ η αντίπαλος της είχε 0/0!

Different year, same result...

In a repeat of last year's #Wimbledon semi-final, @serenawilliams beats Julia Goerges in straight sets to advance to the second week pic.twitter.com/k2dpQRSpZi

— Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2019