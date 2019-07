Αποθέωση από Magic Johnson και Michelle Obama για την Γκάουφ (pics)

Είναι μόλις 15 ετών αλλά έχει φτάσει στον 4ο γύρο στο Wimbledon και "αναγκάζει" όλο τον κόσμο ν' ασχοληθεί μαζί της.

Το κορίτσι από τις ΗΠΑ που λατρεύει το τένις είναι φυσικά η Κόκο Γκάουφ και είναι το νέο ... αστέρι του τένις όχι μόνο στις ΗΠΑ αλλά και στον κόσμο.

Η ωριμότητα με την οποία έπαιξε στον 3ο γύρο και έφτασε στους "16" ενός Grand Slam δείχνει ότι μπορεί να πετύχει πολλά.

Η πορεία της έχει γοητεύσει ανθρώπους του αθλητισμού και όχι μόνο.

Ο τεράστιος Magic Johnson την συγχαίρει και γράφει ότι παίζει φανταστικά ενώ η σύζυγος του πρώην πλανητάρχη Michelle Obama την βρίσκει υπέροχη.

Ένα αστέρι γεννιέται λέει η θρυλική τενίστρια Billie Jean King ενώ και πολλοί άλλοι την αποθεώνουν.

Congratulations to 15 year old @CocoGauff for winning another match to advance in Wimbledon! Absolutely amazing!! — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) July 5, 2019

Watching @CocoGauff fight her way to victory was worth missing my run today. Thank you for inspiring me to do better tomorrow Coco:) #wolfpack https://t.co/ltZrYJq70L — Abby Wambach (@AbbyWambach) July 5, 2019