Οι "συναντήσεις" και η βράβευση του Ροντ Λέιβερ στο Wimbledon (vids)

Πενήντα χρόνια μετά από την κατάκτηση του τελευταίου από τα τέσσερα Wimbledon ο Ροντ Λέιβερ είναι και πάλι εκεί...

Οι διοργανωτές τον τίμησαν για την παρουσία του και για τις διακρίσεις του στο τουρνουά και του χάρισαν μια ρέπλικα του Wimbledon.

Μια ημέρα πριν ο 80χρόνος Αυστραλός τενίστας που κέρδισε 11 Grand Slam και είναι από τους μύθους του αθλήματος ανά τον κόσμο περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις του Wimbledon και είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και να μιλήσει με παλιούς και νέους σούπερ παίκτες.

Από τον θρυλικό Σταν Σμιθ και την Κρις Έβερτ στον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Ρότζερ Φέντερερ.

Τα είπε μ' όλους σε πολύ φιλικό ύφος και όλοι ρωτούσαν για την πολύτιμη υγεία του... Ειδικά για τον Τζόκοβιτς και τον Φέντερερ τρέφει μεγάλη εκτίμηση αφού έχουν κάνει θαύματα στο αγαπημένο του Australian Open.

Ο γεννημένος το 1938 Ροντ Λέιβερ έφτασε στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης και κέρδισε μεταξύ άλλων 4 φορές το Wimbledon, 3 το Australian Open και από 2 το US Open και το Roland Garros.

Είναι από τους ελάχιστους στην ιστορία που έχουν κερδίσει και τα 4 Grand Slam.

An emotional moment on Centre Court...

50 years on since he famously won the calendar Grand Slam, @rodlaver receives a special award #Wimbledon pic.twitter.com/IXqAYY7yBW

— Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2019