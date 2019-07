Η 15άχρονη Γκάουφ στον 4ο γύρο του Wimbledon (pic & vids)

Η 15άχρονη Αμερικανίδα συνεχίζει το δικό της «παραμύθι» στο Wimbledon αφού επικράτησε της Πολόνα Χέρτσογκ με 2-1 σετ (3-6, 7-6, 7-5) και προκρίθηκε στον 4ο γύρο του τουρνουά.

Η Κόρι Γκάουφ την οποία σας είχε συστήσει το gazzetta.gr πριν περίπου ενάμιση χρόνο, θα αγωνιστεί στον επόμενο γύρο κόντρα στην Σιμόνα Χάλεπ.

The comeback kid - and then some! 15-year-old @CocoGauff's irresistible run at #Wimbledon continues, rallying from a set down to defeat Polona Hercog 3-6, 7-6(7), 7-5 pic.twitter.com/bS79tUkMwG — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2019

"People say No.1 Court is my court... but I guess Centre can be my court as well" - @CocoGauff #WImbledon pic.twitter.com/cclQHz2hDJ — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2019