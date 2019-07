Δυο πρώην Νο1 "μονομάχησαν" στο Wimbledon και τελικά η Χάλεπ ήταν εκείνη που κέρδισε το εισιτήριο για τους "16".

Η Σιμόνα Χάλεπ κέρδισε με 6-3, 6-1 την Βικτόρια Αζαρένκα και συνεχίζει...

Το παιχνίδι ήταν πιο δύσκολο ειδικά στο 1ο σετ από ότι δείχνει για την Ρουμάνα η οποία θα είναι για 4η φορά στον 4ο γύρο.

Η Αζαρένκα προηγήθηκε με 1-3 αλλά η Χάλεπ με ανατροπή έφτασε στο 4-3 και πήρε το σετ!

