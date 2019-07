Ο Αργεντινός Γκουίντο Πέγια έκανε την μεγάλη έκπληξη και απέκλεισε τον περσινό φιναλίστ Κέβιν Άντερσον στον 3ο γύρο του Wimbledon.

Ο 29χρόνος που είναι στο Νο26 της παγκόσμιας κατάταξης κέρδισε με 6-4, 6-3, 7-6 (4) σε 2'΄33 τον Νοτιοαφρικανό ο οποίος είναι στο Νο8 της παγκόσμιας κατάταξης αλλά στο Νο4 του ταμπλό.

Για την ιστορία ο Πέγια θα προκριθεί για 1η φορά στην καριέρα του σε 4ο γύρο σε Grand Slam.

Ο Άντερσον είχε 29-13 αβίαστα λάθη αλλά και 40-29 winners και 14-4 άσους.

Ο περσινός φιναλίστ είχε 1/9 μπρέικ πόιντ και ο νικητής 3/11.

