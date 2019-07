Το ... μπελά της πήγε να βρει η Καρολίνα Πλίσκοβα στον 3ο γύρο του Wimbledon.

Η Τσέχα που είναι στο Νο3 τα βρήκε δύσκολα απέναντι στο Νο29 την Σου-Γουέι Σιέχ από την Ταϊβάν και την κέρδισε με 2-1 σετ.

Πήρε το 1ο με 6-3 αλλά έχασε το 2ο με 6-2. Τελικά στο 3ο η Τσέχα έκανε το 6-4 και πήρε το εισιτήριο.

Η Πλίσκοβα κέρδισε 88-83 πόντους, είχε 42-33 winners και 22-10 αβίαστα.

Για 2η συνεχή χρονιά είναι στους "16" του Wimbledon.

Edging closer to a maiden Grand Slam title?@KaPliskova is pushed all the way by Su-Wei Hsieh to win her third round encounter at #Wimbledon pic.twitter.com/CCLlf16C4S

— Wimbledon (@Wimbledon) 5 Ιουλίου 2019